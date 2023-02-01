Региональный центр "Семья" празднует 30-летие

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" в Тюменской области работает с 1993 года. Сегодня центр "Семья" – это социальное учреждение, предоставляющее комплекс социальных услуг, реализующее социальные программы и проекты. Основной целью деятельности центра "Семья" является работа с семьями и детьми, консультативная и методическая поддержка специалистов отрасли "Социальная политика" и их дополнительное профессиональное образование.

Все это время специалисты помогают семьям с детьми и несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей. Здесь создают образовательные программы и обучают коллег со всего региона. Центр активно работает с социально ориентированными некоммерческими организациями", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в поздравлении.

В штате центра — 30 психологов. В команде проекта "Точка опоры" — 800 консультантов-экспертов. Центр реализует 11 социальных технологий по работе с семьями. За три года в ходе стажировок опыт Тюменской области переняли более 200 специалистов из 26 регионов России.

Эффекты, полученные в результате работы региональной команды:

▫️ 100% детей от 7 до 18 лет в социально опасном положении охвачены профилактикой;

▫️ на 55% выросло количество семей за 10 лет, число многодетных — в 3 раза;

▫️ сокращается число преступлений, совершенных несовершеннолетними.