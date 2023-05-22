Таможенники передали в соцучреждения Тюменской области одежду и спортинвентарь на 25 млн рублей

Более 6 тысяч единиц спортивной и повседневной одежды, мячи для тенниса, эспандеры, коврики для йоги, ортопедические подушки и почти 750 рулонов тканей тюменские таможенники передали в социальные учреждения, сообщает пресс-служба ведомства.



В 2022 году сотрудники Тюменской таможни при проверке транспортных средств на границе с Казахстаном обнаружили коробки с одеждой, спорттоварами на общую сумму 25 миллионов рублей. В товаросопроводительных документах были указаны такие страны происхождения, как Пакистан, Китай, Турция и Узбекистан. Предприниматели не подтвердили законность ввоза и не предприняли необходимых действий по декларированию и уплате таможенных платежей. Суд признал товары бесхозяйными и обратил их в федеральную собственность, но уничтожать товары таможенники не стали, а передали в социальные учреждения Тюмени, Тобольска, Ишима и села Омутинское.

"Сегодня качественные и безопасные товары направлены нуждающимся в шесть социальных центров Тюмени и Тюменской области. Надеемся, что спортивная одежда и инвентарь послужат стимулом для занятий спортом, как молодого поколения, так и людей постарше",- пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

Всего с начала 2023 года сотрудники передали в социальные учреждения более 10 тысяч единиц товаров на сумму 27 млн рублей.



