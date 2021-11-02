Тобольский полицейский вышел в финал конкурса "Народный участковый"Народный участковый"

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В финальном этапе Всероссийского конкурса "Народный участковый" Тюменскую область представляет сотрудник тобольской полиции майор Вильдан Багишев.

Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Торжественная церемония награждения состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, сообщили в областной полиции.

Поддержать Вильдана голосом можно до 10 ноября на портале издательского дома "Комсомольская правда". Для этого нужно перейти по ссылке и поставить "лайк" под фотографией участника на открывшейся странице.