Моор призвал тюменцев активнее вакцинироваться от коронавируса

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Губернатор Тюменской области Александр Моор открытии центра вакцинации на своих страницах в соцсетях рассказал об открытии центра вакцинации в Тюмени и призвал жителей региона поставить прививки от коронавируса.

Моор сообщил, что в Легкоатлетическом манеже в Тюмени открылся Единый центр вакцинации от COVID-19. Там работают 11 постов, представлены сразу все поликлиники города. Желающих вакцинироваться встречают волонтеры, на входе измеряют температуру, дезинфицируют руки. Логистика пункта выстроена так, что потоки не пересекаются. Те, кого уже вакцинировали, уходят через отдельный выход.

"Если вы еще не привились от коронавируса, призываю в нерабочие дни посетить пункты вакцинации. Они есть во всех поликлиниках и во многих общественных местах, например, в торговых центрах. Доступ к ним открыт и сейчас", - обратился к своим подписчикам губернатор.

В последнее время желающих сделать прививку от коронавируса стало больше. На некоторых пунктах наблюдались очереди. Площадь Легкоатлетического манежа позволяет этого избежать, отметил губернатор.