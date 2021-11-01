В Тюмени открывают центр вакцинации против коронавируса

Центр вакцинации с пропускной способностью 900 человек в день открывается в Легкоатлетическом манеже в Тюмени (ул. Луначарского, 12), сообщили в департаменте здравоохранения.

Для удобства жителей в центре вакцинации от COVID-19 организовано 11 постов, прививки будут ставить всем желающим вне зависимости от прикрепления к той или иной поликлинике.

Планируется, что центр будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

По данным на 31 октября, в регионе вакцинированы против коронавируса 697 422 человека, полный курс прошли 643 057 - почти 55 % взрослого населения.