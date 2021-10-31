Тюменским родителям не рекомендуют заниматься самолечением детей с ЛОР-заболеваниями

Врач-оториноларинголог Надежда Грицаль провела занятие в рамках "Школы здоровья для родителей", в рамках которой рассказала об особенностях ЛОР-заболеваний у детей и особенностях детского иммунитета.

Специалист отметила, что дети действительно меньше болеют, когда сидят дома. Но это связано с тем, что иммунная система ребенка более слабая, чем у взрослого, а контактируют малыши друг с другом теснее. Медик также добавила, что часто детсадовцы приносят инфекции домой и заражают родителей.

Болезни горла родителям продемонстрировали наглядно. Врач рассказала, какие изменения являются нормой, а какие уже стоит лечить. Для профилактики заболеваний горла Надежда Грицаль рекомендовала взрослым следить за режимом питания, сна и физической активности детей, 2-3 раза в день проветривать помещение, закалять детей (излишне не кутать) и избегать резких контрастов температур. Необходимо и поддерживать здоровье зубов, так как кариозные очаги могут служить источником инфекции. Следить нужно также за свободным носовым дыханием.

Еще доктор посоветовала родителям при подозрении на воспаление аденоидов у ребенка обращаться к специалисту, а не ставить диагнозы самостоятельно. Их увеличение может быть причиной не только затрудненности дыхания, но и неразборчивой речи, снижения слуха, храпа, изменения прикуса. При этом удаляют аденоиды только в исключительных случаях, пишет "Тюменская область сегодня".