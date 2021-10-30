Тюменские врачи напоминают, что сбивать температуру у ребенка нужно грамотно

Сезонные и вирусные заболевания у детей часто сопровождаются повышенной температурой. Врачи напоминают родителям, что сбивать жар нужно правильно.
Как отметила врач-педиатр поликлиники №1 Марина Саверченко, лихорадка делится на два типа. "Красная" характеризуется горячей кожей, ее сильной краснотой и влажностью. Избавиться от такой температуры можно охлаждением и парацетамолом или ибупрофеном, причем методы нужно совмещать. "Белая" лихорадка опаснее, во время нее у ребенка холодные руки и ноги – из-за спазма сосудов нарушается кровообращение.
"В этом случае следует дать ребенку дротаверин. Под действием спазмолитика сосуды расширятся, и кровь пойдет из центральных органов на периферию. А уже после можно дать парацетамол", – пояснила педиатр.
Важно соблюдать интервал между приемом лекарств. В перерыве можно снижать температуру физическими способами, например, растирать водой комнатной температуры. А использовать для этого водку или уксус категорически запрещено, у ребенка может произойти угнетение сознания.
Еще один способ – набрать ванну с водой на градус ниже, чем температура ребенка. Постепенно температуру воды нужно снижать. Важно также поить ребенка водой, компотом или чаем комнатной температуры, заставлять кушать не надо, пишет "Вслух.ру".
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