Температура в феврале была выше нормы на шесть градусов в Тюменской области

В феврале на территории юга Тюменской области среднемесячная температура воздуха составила –11…–12 градусов. Это выше климатической нормы на 4–6 градусов, сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Такая температура в феврале наблюдается один раз в 7–8 лет. Аномально теплыми были первая и третья декады", — отмечают специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Максимальная температура воздуха повышалась до –2…+3 градусов. Минимальная температура понижалась до –25…–32 градусов., сообщает Тюменская линия.