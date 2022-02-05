В Тюменской области зафиксировали температурный рекорд

В Тюмени 8 января был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +1,4°, на 0,8° выше, чем в этот день в 1986 году, сообщает Тюменская линия.
И в целом самый холодный зимний месяц на территории Тюменской области, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выдался необычно теплым.
Среднемесячная температура воздуха составила -14…-15°, что выше климатической нормы на 2-4°.
Особенно теплыми были первые две декады января. В первой декаде средняя температура воздуха была выше нормы на 4-5°, во второй на 2-4° выше нормы. В Уватском районе - на 5-6°. Максимальная температура воздуха повышалась 8 января до +1…+3°, в Уватском районе до -2…-3°.
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