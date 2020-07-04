Тюменские семьи с детьми отдают предпочтение электронным градусникам

Повышенный спрос на термометры зафиксировали тюменские фармацевты. Тем не менее, ажиотажа в аптеках нет. Семьи с детьми отдают предпочтение электронным градусникам, но многие до сих пор приобретают ртутные как более точные и дешевые.

Как рассказала провизор одной из тюменских аптек Алина Лукина, ртутные градусники точнее в измерениях, стоят дешевле электронных, не требуют батарейки и пригодны для обработки дезинфицирующими средствами. Семьи с детьми выбирают электронные градусники, потому что они не разбиваются при падении, быстро измеряют температуру, не имеют ртути. Однако некоторые замечают, что температуру тела такой термометр может показывать по-разному.

"Я рекомендую подержать электронный градусник еще пару минут после звукового сигнала. Звук говорит о замедлении скорости измерения температуры, а не об окончании процедуры. После звукового сигнала температура может повыситься еще на половину или даже целый градус. Для точных показаний электронного градусника нужно своевременно менять батарейки", - прокомментировала Алина Лукина.

Тюменские аптеки предлагают различные градусники на выбор, заказать товар в некоторых из них можно через интернет, пишет "Тюменская область сегодня".