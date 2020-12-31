Тюменские водители смогут самостоятельно укомплектовать автомобильную аптечку

С 2021 года изменения в законодательстве позволят водителям самостоятельно комплектовать автомобильные аптечки. При этом есть рекомендации, что в ней должно находиться обязательно. Прежний образец со списком медикаментов также можно использовать.

Врачи рекомендуют тюменцам с диагностированными хроническими заболеваниями при длительных поездках или поездках на дачу брать с собой те лекарственные препараты, которые врач рекомендовал принимать на регулярной основе во избежание обострения патологии.

"При поездках на отдых на природе зимой можно дополнительно с собой взять аптечные средства против обморожения, летом - от ожогов. Также летом не будет лишним антигистаминное средство в случае развития аллергии на пыльцу растений или укусы комаров", - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Росздравнадзор советует держать в автомобильной аптечке: две медицинской маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", жгут, стерильные бинты и марлевые салфетки, а также лейкопластырь, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

Отметим, далеко не все водители хотят самостоятельно собирать себе аптечку. На одном из автомобильных форумов в результате голосования лишь 67% пользователей решили снабдить транспорт собственным комплектом. 19% от изменений отказались.