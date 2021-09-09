В Тюмени оштрафовали аптеку за продажу таблеток подросткам

Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал на 100 тыс. рублей федеральную сеть аптек "Планета здоровья" за продажу подросткам таблеток без рецепта, сообщили в пресс-службе Тюменского облсуда.

Из материалов административного дела известно, что 7 июня в одной из аптек Тобольска фармацевт продала без рецепта молодому человеку 15 лет и двум девушкам 15 и 16 лет запрещенный препарат на общую сумму чуть более 500 рублей.

"Несовершеннолетние съели таблетки и с отравлением тяжелой степени были доставлены в областную больницу №3. ​В судебном заседании фармацевт затруднилась ответить, показывали молодые люди рецепт на препарат или нет. Сами подростки сказали, что рецепта у них не было", - говорится в сообщении облсуда.