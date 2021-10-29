Штабу помощи #МЫВМЕСТЕ нужны волонтеры с QR-кодами

Региональный Штаб помощи #МЫВМЕСТЕ объявляет о наборе волонтеров старше 18 лет, имеющих прививки или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Потребность в волонтерах возросла в связи с увеличением заявок и предшествующими общероссийскими каникулами.

Чтобы стать волонтером, необходимо позвонить по тел. +7 (3452) 29-03-01 в координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области, расположенного на базе Дворца творчества и спорта "Пионер", и получить всю необходимую информацию дистанционно.

Оказание помощи происходит с соблюдением всех мер безопасности, все волонтеры Штаба снабжены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы по минимизации контакта с заявителями и соблюдению безопасной дистанции.