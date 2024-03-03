Тюменцы могут вступить в волонтерский отряд "Лукоморцы"

Тюменцев приглашают вступить в волонтерский отряд "Лукоморцы" центра реабилитации диких и экзотических животных "У Лукоморья".

"У нас не хватает волонтеров, чтобы уделять больше внимания животным. У нас есть специальный волонтерский чат, где мы пишем о том, что нам необходимо. Как правило, это обычная помощь. Например, просим подержать сову на рентгене, отвезти кого-либо на прием или операцию", — рассказала ветеринарный врач центра Татьяна Усламина.



Летом добровольцы могут помочь с обработками животными, раздачей витаминов и даже пообщаться с четвероногими и пернатыми. Для того, чтобы вступить в отряд "Лукоморцы", необходимо написать в личные сообщения группы "У Лукоморья | Центр реабилитации животных" во ВКонтакте. Сотрудники ответят и обсудят возможности сотрудничества.

Студенты же могут прийти в центр на практику. По словам Татьяны Усламиной, здесь они получают большой опыт работы с животными, - сообщает Тюменская линия.