Подготовкой молодогвардейских волонтеров Тюмени к работе займутся участники СВО

Участники СВО будут готовить волонтеров гуманитарной миссии "Молодой Гвардии", соглашение об этом 1 марта подписали первый заместитель директора центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" Сергей Светов и федеральный координатор "Молодой Гвардии" по УрФО Владимир Сбитнев, сообщили в региональном отделении МГЕР.

По словам Сбитнева, сотрудничество поможет выйти на новый уровень подготовки волонтеров, которые теперь будут проходить специализированное обучение, включая элементы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания перед отправкой на выполнение задач гуманитарного характера:

Уверен, что наша совместная работа повысит качество подготовки волонтеров готовых отправиться помогать в новые регионы. Планируем, также начать совместную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и вовлечению их в общественные проекты.

Обучение в центре "Воин" включает не только физическую подготовку, но и курсы первой помощи, основы выживания в экстремальных условиях, а также программы по развитию лидерских качеств и командной работы.

Ключевым направлением деятельности "Молодой Гвардии" является поддержка военнослужащих и жителей новых регионов. С 30 марта 2022 года в новых регионах постоянно находится отряд волонтёров "Молодой Гвардии". Они оказывают адресную помощь жителям, работают в больницах и госпиталях, организуют досуговые мероприятия для детей, доставляют дополнительную помощь российским военнослужащим и врачам. Тюменское отделение "Молодой Гвардии" с самого начала специальной военной операции отправляет волонтёров с гуманитарной миссией в Мариуполь и Краснодон.