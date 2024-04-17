ТДСК выполнила ремонт помещения для волонтеров

Фотография предоставлена управой Калининского округа города Тюмени

В марте с главный инженер АО "ТДСК", депутат Тюменской городской Думы Дмитрий Антипов вместе с руководителем управы Калининского округа Олегом Савчуком посетили первичную организацию при ДОСААФ России по Тюменской области "Содействие 72", волонтеры которой изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для бойцов СВО. Кроме того, они помогают бойцам СВО продовольствием и одеждой. Помещение, в котором работали волонтеры, нуждалось в ремонте.

Работы были выполнены в короткие сроки. Олег Савчук, Дмитрий Антипов и руководитель первичной организации Любовь Сидоренко осмотрели помещение после ремонта, который выполнила АО "Тюменская домостроительная компания" в рамках спонсорской помощи.

Любовь Евгеньевна поблагодарила присутствующих за быструю и качественную помощь в организации комфортных условий для работы волонтеров, и в завершение встречи провела мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Оказалось, что это не такое уж и сложное занятие. За основу берется рыболовная дель — капроновая сетка, и в ее ячейки вплетаются заранее нарезанные кусочки ткани. Для этих целей подбираются маскировочные цвета материала или принт типа классический "пиксель".

"Призываю всех неравнодушных горожан принять посильное участие в их изготовлении. Ведь такое камуфляжное покрытие спасает жизни наших бойцов", - отметил Дмитрий Антипов.

Информация и фото предоставлены управой Калининского округа города Тюмени