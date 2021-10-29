Тюменский штаб #МЫВМЕСТЕ принимает заявки на оказание адресной помощи пожилым

Региональный Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам #МЫВМЕСТЕ принимает заявки на оказание адресной помощи.

Свои работу штаб активизировал в связи с введением массовых ограничений из-за коронавируса, пояснили в штабе.

Мобильные группы волонтеров выполняют заявки по оказанию адресной помощи людям, возрастной категории 60+, находящимся на самоизоляции и маломобильным гражданам. В рамках выполнения заявок, волонтеры доставляют продукты, осуществляют оплату услуг ЖКХ и совместно с Департаментом социального развития осуществляют доставку лекарств заявителям.

Оставить заявку на оказание помощи в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ можно по номеру телефона 8 800 200 34 11.

Оказание помощи происходит с соблюдением всех мер безопасности, все волонтеры Штаба снабжены средствами индивидуальной защиты и проинструктированы по минимизации контакта с заявителями и соблюдению безопасной дистанции.