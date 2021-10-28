Утилизация биоматериала с Боровской птицефабрики завершится к началу ноября

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Утилизацию биологического материала с Боровской птицефабрики планируется завершить к началу ноября утилизация завершится, сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович, комментируя вопрос о запахе гари в городе.

"Запах гари в районе Мыса связан с работами, которые проводятся по ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Боровской птицефабрики из-за распространения высокопатогенного гриппа птиц. Там проводятся дезинфекционные мероприятия, которые включают в себя утилизацию продукции фабрики. Говоря проще, происходит сжигание биологического материала. Планируем закончить к началу ноября все действия по утилизации биологоческого материала и приступить к дезинфекции цехов фабрики", - пояснил Андрей Михнович.

В управлении ветеринарии Тюменской области отметили, что уничтожение поголовья птиц и продукции птицеводства организовано в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов путем сжигания, которое будет завершено после сгорания всех биологических отходов до образования негорючего остатка. "В настоящее время активная фаза сжигания завершена, продолжается дожигание биологических отходов до несгораемого остатка. Место сжигания должно находиться на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу (ПАО "Птицефабрика "Боровская", Тюменский район) и определено на максимально возможном удалении от жилых построек", - сообщили в ведомстве.

На данный момент на полигоне продолжается работа по сжиганию изъятой птицы до зольного остатка. За 27 октября уничтожено 57,6 тонн ранее изъятых полуфабрикатов из мяса птицы, колбасных изделий, куриного филе и жира, сообщили нашему изданию в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Татьяна Тихонова