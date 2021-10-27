Депутаты гордумы совместно с тюменцами заботятся о красоте и безопасности городских улиц

Одним из основных направлений работы депутатов Тюменской городской думы является взаимодействие с жителями города, оперативное реагирование на их обращения и помощь в разрешении возникающих вопросов, в том числе касающихся благоустройства дворов, городских территорий, безопасности дорожного движения.

Так, к депутату Юрию Коновалову жители Комарово обратились с просьбой помочь обезопасить передвижение детей на улице Слободской. Путь к остановке, откуда ребят забирает и доставляет обратно школьный автобус, был небезопасен из-за отсутствия дорожной разметки, знака "пешеходный переход" и искусственных неровностей. Депутат предложение горожан передал в территориальную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского округа - теперь дорога по улице Слободской обустроена всеми необходимыми техническими средствами организации дорожного движения.

При содействии депутата Валерия Роженцева неподалеку от дома № 26 по ул. Одесской, также по просьбе горожан, отремонтирована площадка для выгула собак.

Жители дома № 68 на улице Амурской и их соседи получили благоустроенный зеленый уголок. Помог им в этом заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов. Концепция будущего зеленого уголка разрабатывалась в диалоге с горожанами. “По итогам голосования на портале "Я решаю!" территория на Амурской, 68 была включена в план благоустройства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2021 год. В мае подрядчик приступил к работам. Все лето вместе с жителями регулярно контролировали ход благоустройства, учитывали нюансы и предложения”, – рассказал Дмитрий Осипов.

Благодаря взаимодействию жителей города, депутата и и муниципальной власти в городе появился уютный, комфортный и современный уголок с дорожками из брусчатки, светильниками, скамейками, перголой и спортплощадкой. При этом все деревья сохранены, дополнительно высажены новые кустарники, саженцы рябин и яблонь. Для жильцов близлежащих домов этот зеленый уголок уже стал любимым местом для прогулок и отдыха.