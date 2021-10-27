Пункты вакцинации в Тюмени и области будут работать с 8 до 20 часов ежедневно

Пункты вакцинации в Тюменской области с 30 октября по 7 ноября будут работать ежедневно с 8 до 20 часов, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Прививочные кабинеты будут работать во всех поликлиниках области. Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах перенесут в зоны магазинов продуктов питания. "Эти пункты будут также работать полный рабочий день", - сообщила Наталья Логинова.

Накануне губернатор Александр Моор отметил, что в регионе высокая заболеваемость коронавирусом, в том числе по причине недостаточно высокого уровня вакцинации населения. В докладе премьер-министру он заявил, что регион планирует к 5 января 2022 года привить от коронавируса 80% взрослого населения.