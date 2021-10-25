Суд обязал тюменку в Instagram признаться, что она оклеветала бывшего мужа

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Женщина после восьми лет брака развелась с мужем два года назад, а затем начала выкладывать в Instagram сторис о том, что экс-супруг выселяет ее с детьми из квартиры, не платит алименты, а до развода и вовсе жил за ее счет. Мужчина, по его мнению, наговоры терпеть не стал и обратился в суди выиграл дело.

Впервые в российской практике истец выиграл дело о моральном вреде из-за публикации сторис в Instagram, отмечают в объединённой пресс-службе судов Тюменской области.

Семейная пара развелась в 2019 году, после восьми лет брака. Инициатором расставания стала жена. Но развода оказалась для нее мало, в феврале прошлого года женщина записывала и размещала в Instagram сторис о том, как бывший муж пытается выселить ее и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а раньше так вообще жил за ее счет, не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад, не делил расходы на содержание няни.

Александр рассказал, что сначала решил не реагировать на это, но когда на ложные и слишком эмоциональные ролики стали обращать внимание общие друзья и родственники. Тогда он подал иск на опровержение сведений, порочащих честь и достоинство, где потребовал опубликовать пост и не удалять его в течение года, а также возместить моральный вред в размере 30 тысяч рублей. В доказательство порядочности он приложил справки о доходах, банковские чеки по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей.

Районный суд Тюмени не поддержал мужчину и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию. "Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал супругу разместить опровержение в Instagram и не удалять его в течение суток. С учетом характера распространенной информации и длительности ее нахождения в Сети, бывшая жена должна выплатить Александру 5 000 рублей", - сообщили в пресс-службе суда.