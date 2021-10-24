В Тюмени совершенствуют форматы работы с должниками

Обновленная зона приема граждан регионального управления ФССП России работает в Тюмени в специальном отделении федеральной службы, расположенной по адресу ул. Пермякова, 5. Здесь можно получить консультацию в формате "одного окна".

Как рассказала представитель управления Алена Доцкевич, здесь сформированы зоны для ожидания и для приема граждан. Действует электронная очередь в 11 окон.

"Зачастую человек не понимает, что у него происходит с долгами, за что у него списали деньги. Теперь же он может прийти и узнать об этом напрямую. Решение о вынесении штрафов суды принимают без оповещения должников. Люди остаются в неведении и начинают звонить, а у нас работает только многоканальная группа телефонного обслуживания", - отметила специалист.

Алена Доцкевич отмечает, что многие относятся к сотрудникам ФССП достаточно предвзято, а ведь они просто контролируют решение судов, пишет "Тюменская область сегодня".

"Люди должны знать, что мы доступны, открыты к диалогу и готовы помочь каждому, кто сталкивается с проблемами должника", – заключила специалист.