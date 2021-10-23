Хирурги из нижнетавдинской больницы внедрили щадящую методику удаления аппендикса

Хирурги Областной больницы № 15 в Нижней Тавде впервые провели операцию по удалению аппендикса щадящим лапароскопическим способом. Оборудование для подобных вмешательств медучреждение получило в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Острый аппендицит относится к самым распространенным заболеваниям органов брюшной полости, поэтому врачи ОБ №15 много раз удаляли аппендикс, а теперь будут использовать более щадящий метод.

Первой пациенткой стала 18-летняя девушка, она нуждалась в экстренной помощи. Хирурги выполнили операцию с помощью трех крохотных проколов, через которые к месту вмешательства были подведены видеокамера на гибкой трубке и необходимые инструменты. Пациентка по достоинству оценила все преимущества нового метода - уменьшение послеоперационной боли, косметический эффект и меньший срок госпитализации. На память ей остались только крохотные шрамы, от которых при желании будет легко избавиться.

Как сообщили в пресс-службе ОБ № 15, в медучреждении намерены и дальше внедрять различные виды малоинвазивных операций, делая лечение земляков более безболезненным и комфортным.