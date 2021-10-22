Тюменские школы и вузы будут отдыхать в нерабочую неделю полным составом

12:55 22 октября 2021
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Осенние каникулы в большинстве школ Тюменской области по времени совпали с объявленной в России нерабочей неделей, но в этот раз педагоги тоже будут отдыхать. На выходные полным составам также отправятся учреждения среднего и высшего профессионального образования региона.

"Коллективы педагогов  в соответствии с требованиями Указа президента мы разобщим, без привлечения педагогов даже к методической работе во время каникул. В части обучения детей школьного возраста дополнительных мероприятий с детьми во время каникул у нас ничего не предвидится", - сообщил замгубернатора, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

Райдер также отметил, что на объявленную нерабочей неделю уходит весь профессорско-преподавательский состав и студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования. 

Теги: вузы , каникулы , школы
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