Дмитрий Грамотин проинспектировал детские лагеря под Тюменью

Фото - пресс-служба Ассоциации «Мы вместе»

Ассоциация "Мы вместе" и департамент соцразвития Тюменской области проводят рабочие встречи в загородных лагерях и центрах. Целью поездок является анализ состояния инфраструктуры, изучение проблемных вопросов и перспектив развития.

Так, на минувшей неделе загородные детские центры "Остров детства" и "Серебряный бор" с рабочим визитом посетил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин в сопровождении президента ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисы Шиловой.

В "Острове детства" состоялась презентация нового экологичного формата отдыха для детей и подростков в летний период - "Глемпинг-отряда". Дмитрий Викторович оценил палаточные комплексы, санитарно-гигиенические и бытовые условия пребывания детей. В ходе встречи состоялась экскурсия по жилому корпусу лагеря, в котором в прошлом году была произведена реновация за счет субсидии из областного бюджета.

В "Серебряном бору" Д.В. Грамотин также изучил состояние инфраструктуры детского центра, организацию процесса лечения, отдыха и оздоровления детей. Отдельное внимание было уделено особенностям функционирования филиала центра – палаточного лагеря имени Олега Кошевого.

Шилова и руководители центров подробно осветили проблемные и перспективные вопросы, рассказали о первых результатах внедрения новинок текущего сезона, об увеличении количества мест, развитии профильных и партнерских программ.

В ходе рабочих поездок Грамотин ознакомился с результатами реализации проекта, получившего грант по итогам федерального конкурса в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". Так, к примеру, в центре "Ребячья республика" за счет средств гранта созданы и активно работают гончарные мастерские по адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Завершаются работы по обустройству территории и помещений лагеря по всем стандартам и требованиям программы "Доступная среда".

Лагеря ассоциации осуществляют круглогодичную работу и регулярно проводят оздоровительно-образовательные смены для школьников Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. Высокий спрос на путёвки и положительные отзывы потребителей услуг также позволяют сделать вывод, что услуги, предоставляемые учреждениями, соответствуют высокому качеству и потребностям детей и их родителей. Грамотное использование бюджетных и внебюджетных ресурсов позволяет создавать для детского отдыха и развития все необходимые условия.