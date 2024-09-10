Итоги акции "Летний лагерь – территория профориентации" подвели в Тюмени

Во время летних каникул специалисты Кадрового центра "Работа России" Тюменской области провели профориентационную акцию под названием "Летний лагерь – территория профориентации". Она проходила в пришкольных и детских оздоровительных лагерях с девизом "Я в мире профессий".

Главная цель акции заключалась в том, чтобы познакомить подрастающее поколение с основами и особенностями выбора профессии как можно раньше.

Специалисты кадровых центров использовали игровую форму для знакомства школьников с востребованными профессиями на рынке труда. Они предлагали участникам задуматься и обсудить, кем они видят себя в будущем и каким делом хотели бы заниматься. В рамках акции проходили конкурсы рисунков, беседы, викторины, профориентационные игры "Угадай профессию", "Кадровый вопрос", "Все профессии важны, все профессии нужны", "Калейдоскоп", "Мир профессий", "Россия – страна уникальных возможностей" и др., была проведена диагностика профессиональных предпочтений ребят, экскурсии в центры занятости населения.

С целью знакомства с ведущими работодателями региона специалистами Кадрового центра "Работа России" были организованы профтуры на предприятия – ООО "Винзилинский завод керамзитового гравия", ООО ТК "ТюменьАгро", филиал АО МПБК "Очаково", АО "Тобольское ПАТП", ООО "Тобольская фабрика художественных косторезных изделий", ООО "Производственная компания "Аранео", АО "Ишимский механический завод", ООО "ПК Слада", ООО "Индорс", ООО "Квадрат-М", сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка", в рамках которых работодатели представили свои вакансии и рассказали об особенностях и условиях труда на предприятиях области, а также встречи с представителями различных профессий. Программа мероприятий была насыщенной и разнообразной.

Всего в рамках акции было проведено более 70 мероприятий, которые посетили 2,2 тысячи обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет.

Выездные мероприятия, организованные специалистами кадровых центров, были направлены на популяризацию профессий и специальностей, востребованных на региональном рынке труда.

Акция "Летний лагерь – территория профориентации" оказалась успешной и полезной для детей, позволяя им рано начать размышлять о своем будущем и познакомиться с различными профессиями.