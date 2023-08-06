"Игры улиц" и "Молодежный квартал" сделали ярче летние каникулы тобольских детей

Проекты "Игры улиц" и "Молодежный квартал" помогли сделать программу пришкольных лагерей в Тобольске ярче и интереснее. Всего за вторую смену там отдохнули 842 школьника, в том числе 245 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 16 детей из семей мобилизованных граждан.

По информации администрации Тобольска, с 27 июня по 17 июля в городе работали девять лагерей с дневным пребыванием детей на базе семи школ. Для ребят организовали трехразовое питание, дневной сон - для учеников начальных классов. За 10 дней школьники стали участниками 68 профилактических мероприятий, уточняет Тюменская линия.