В тюменских детсадах на время нерабочих дней организуют дежурные группы

Дежурные группы для детей тех, кто в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября будет вынужден продолжать трудовую деятельность, сформируют в детсадах Тюменской области.
"Ряд родителей продолжат работать, поэтому мы организуем работу дежурных групп. Заявки от родителей будут приниматься в течение следующей недели. Наши дошкольные учреждения учтут все заявления и соразмерно поданным заявкам сформируют необходимое количество дежурных дошкольных групп. Они будут работать всю нерабочую неделю по уже заведенным режимам и графикам работы", - Сообщил замгубернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.
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