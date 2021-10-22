В тюменских детсадах на время нерабочих дней организуют дежурные группы

Дежурные группы для детей тех, кто в нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября будет вынужден продолжать трудовую деятельность, сформируют в детсадах Тюменской области.

"Ряд родителей продолжат работать, поэтому мы организуем работу дежурных групп. Заявки от родителей будут приниматься в течение следующей недели. Наши дошкольные учреждения учтут все заявления и соразмерно поданным заявкам сформируют необходимое количество дежурных дошкольных групп. Они будут работать всю нерабочую неделю по уже заведенным режимам и графикам работы", - Сообщил замгубернатора, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.