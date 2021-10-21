Евгений Заболотный предложил ввести обязательную вакцинацию для студентов

Наиболее эффективная из мер профилактики коронавируса - вакцинация, поэтому нужно активнее прививаться, а чтобы охват населения был более массовым - нужно расширять список категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Об этом заявил перед началом заседания Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Я вчера разговаривал с руководителями наших медицинских учреждений. Они отмечают, что лечение идет очень тяжело, у многих больных ухудшения происходят молниеносно. Чтобы снизить такие риски, нужно вакцинироваться и неукоснительно соблюдать все меры предосторожности", - отметил Евгений заболотный.

Председатель думы предложил внести дополнения в постановление главного санитарного врача Тюменской области об определении категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации. "Думаю, что это постановление надо расширять. Нельзя ограничиваться полумерами. В частности, предлагаю в вузах вакцинировать не только сотрудников, но и студентов", - поделился мнением Заболотный.

Предложение спикер пояснил тем, что студенты и педагоги, сотрудники вузов - единые коллективы, а значит и вакцинироваться должны все, чтобы сформировался коллективный иммунитет. "Все находятся вместе в одних аудиториях, поэтому либо надо тогда переходить на режим онлайн, либо вакцинироваться", - подчеркнул он.

Председатель думы призвал главного санитарного врача Тюменской области, ректоров вузов обратить на этот вопрос пристальное внимание, а депутатам рекомендовал усилить с населением разъяснительную работу о важности и необходимости вакцинации.

"Жизнь человека бесценна, и мы должны заботиться об этом, поэтому давайте, коллеги, посмотрим, что мы еще можем предпринять, чтобы более эффективно противостоять пандемии", - заключил свое выступление Евгений Заболотный.

Татьяна Тихонова