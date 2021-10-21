В тюменских ТРЦ с 25 октября начнут проверять возраст посетителей

09:47 21 октября 2021
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Несовершеннолетним запретили самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры, при сомнении в возрасте посетителя сотрудники ТРЦ будут спрашивать удостоверяющие личность и возраст документы, следует из постановления регионального правительства. 

Запрет вводится с 25 октября по 31 декабря, прогуливаться по магазинам подросткам придется исключительно в сопровождении  родителей или законных представителей.

Теги: коронавирус , паспорт , подростки , проверки , ТРЦ
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