В тюменских ТРЦ с 25 октября начнут проверять возраст посетителей

Несовершеннолетним запретили самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры, при сомнении в возрасте посетителя сотрудники ТРЦ будут спрашивать удостоверяющие личность и возраст документы, следует из постановления регионального правительства.
Запрет вводится с 25 октября по 31 декабря, прогуливаться по магазинам подросткам придется исключительно в сопровождении родителей или законных представителей.
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