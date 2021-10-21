В тюменских ТРЦ с 25 октября начнут проверять возраст посетителей

Несовершеннолетним запретили самостоятельно посещать торгово-развлекательные центры, при сомнении в возрасте посетителя сотрудники ТРЦ будут спрашивать удостоверяющие личность и возраст документы, следует из постановления регионального правительства.

Запрет вводится с 25 октября по 31 декабря, прогуливаться по магазинам подросткам придется исключительно в сопровождении родителей или законных представителей.