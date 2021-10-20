Оперштаб Тюменской области: введение локдауна на сегодня не рассматривается

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, причем для ряда регионов выходные могут начаться уже 23 октября. В Оперштабе Тюменской области 20 октября сообщили, что решение о введении локдауна в регионе пока не рассматривается. ​

Во вторник глава Минздрава заявил, что в 6 регионах ситуация с коронавирусом напряженная и требует индивидуального подхода с ограничительными мерами, в числе прочих Мурашко назвал Тюменскую область.

В Оперштабе отметили, что в последние недели в Тюменской области регистрируется рост заболеваемости COVID-19. В связи с этим с 18 октября в регионе введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда групп профессий, что должно повлиять на ситуацию.

"Данные меры позволят стабилизировать эпидситуацию в регионе. Решение о введении локдауна в регионе на сегодня не рассматривается", - заявили в Оперштабе.