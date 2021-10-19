Более 300 жителей Тюменской области получили положительные тесты на коронавирус

Коронавирус за сутки подтвердится у 309 жителей региона. Всего с начала пандемии инфекция выявлена у 66 854 человек, выздоровели 56 938, в том числе 142 за сутки, умерли 2 186 человек, из них 22 - за сутки, в предыдущий день сообщалось о 27 смертях.

Напомним, в регионе проходит вакцинация от коронавируса, более половины жителей региона, подлежащих вакцинации, прививки поставили. С 18 октября Роспотребнадзор Тюменской области ввел обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, к ним относятся работники образования, здравоохранения, торговли, транспорта, общепита сферы услуг и транспорта, государственные и муниципальные служащие, вахтовики, призывники и так далее.