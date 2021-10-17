Предпринимательница из Тобольска предлагает уникальный интерактив в event-индустрии

Начинающая предпринимательница из Тобольска Ольга Турышева открыла собственное дело в области уникального интерактива в event-индустрии. Она снимает необычные видеоролики с обзором на 360 градусов.

"Технология "Selfie360 °" - это небольшая платформа, вокруг которой с заданной скоростью вращается камера и снимает видео в формате slowmo. На него моментально накладывается звуковая дорожка, логотип или слоган. Полученный эффект обеспечивает невероятно динамичное восприятие созданных видеороликов. И уже через минуту готовый клип отправляется клиентам на телефон, и они могут выложить его в свои социальные сети", - рассказала она.

Применение данной технологии обширно в таком формате можно снимать рекламу, спортивные события, официальные презентации и собрания, частные праздники, творческие встречи, форумы и многое другое.

Открыть свою фирму жительница Тобольска смогла при поддержке Центра занятости. На выделенные 192 тыс. рублей Ольга Турышева приобрела необходимую аппаратуру. В планах – открыть студию с разными зонами и декорациями, пишет ИА "Тюменская линия".