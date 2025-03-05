Предприниматели в четыре раза увеличили расчеты с самозанятыми

Представители среднего и малого бизнеса в 2024 году закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым. Число переводов превысило 100 тысяч – это также в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщили в ВТБ.

Наиболее востребованными оказались услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тысяч рублей.

Руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин:

Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года зафиксирован двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Возможностями пользуются более 130 тыс. клиентов, и в 2024 году они зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее – почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей.

Для самозанятых разрабатывают и внедряют новые финансовые сервисы. В прошлом году появилась возможность принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков и автоматически получать чек об операции.