Осенью тюменцам советуют сажать яблони и рябину

Осень – удачное время для пересадки садовых деревьев или посадки новых саженцев. Работы тюменским дачникам советуют завершить до устойчивых заморозков. Также нужно знать, какие деревья сажать можно, а какие – не стоит.

Среди плодовых деревьев лучше отдать предпочтение яблоне, груше, некоторым сортам сливы. Также осенью сажают шелковицу и рябину. Из хвойных деревьев высаживают под зиму: ель, тую, пихту и сосну.

Садоводы не рекомендуют высаживать осенью дуб и березу из-за особенностей их корневой системы. Зато осень подходит для посадки кустарников. Уже летом можно будет собрать первый урожай ягод. Например, можно посадить смородину (красную, черную или белую), жимолость, барбарис или крыжовник.

"Кустарник можно использовать в качестве изгороди. Для этих целей подходит шиповник, боярышник, можжевельник. А ягоды этих растений можно использовать для приготовления разных лекарств", - считает опытная тюменская огородница Людмила Чалкова.

Декоративные виды кустарников также высаживают осенью: спирея, самшит, чубушник, береслет, снежноягодник. Можно высадить на своем участке сирень, черемуху или жасмин. Клумбы тоже следует подготовить с осени. Для посадки под зиму подходят цветы: агростемма, адонис, астра, василек полевой, годеция, календула, космея, лаватера, эшшольция, пишет "Мегатюмень".