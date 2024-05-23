Тобольские школьники и работники Сибура высадили более 80 деревьев в Александровском саду

18:00 22 мая 2024
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В Александровском саду города Тобольска выпускники 11 классов, директора школ и сотрудники СИБУРа в течение часа высадили более 80 деревьев: черешчатый дуб, сортовую иву, сибирскую яблоню и лиственницу, сообщает глава города Максим Афанасьев

"Акция по озеленению одной из достопримечательностей нижнего посада состоялась в рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий". Воспитываем любовь и уважение к Тобольску и бережное отношение к природе в наших детях. Деревья будут расти медленно, но уверенно, напоминая выпускникам о важности упорства и стойкости в достижении целей. Мы доказали, что даже прохладная погода не помеха доброму делу!" 0 - отметил глава города. 

Теги: выпускники , деревья , Максим Афанасьев , Сибур , Тобольск
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