В 2022 году в Тюмени высадят около 8 тысяч деревьев и кустарников

В Тюмени появится около 8 тысяч деревьев и кустарников в 2022 году. Яблони, липы, рябины, тополя, сирени высадили на проезде Солнечном, улицах Широтной, Логунова, Путилова, Курортной и т.д., сообщает Вслух.ру.

Новые насаждения появляются в рамках благоустройства дворов и общественных территорий. В обновленном сквере Пограничников высаживали клены, ели, сосны, лиственницы, яблони, на бульваре Бориса Щербины — яблони и рябины. В Никольском сквере весной зацветут черемухи.

Кроме комплексного озеленения уже пятый год проходит традиционная акция "Посади дерево". За этот период более 3 тыс. детей и подростков посадили более 2 тыс. деревьев. Более 300 саженцев пополнят "классный" фонд по итогам 2022 года. В рамках еще одной популярной акции - "Посади дерево" - во дворах появятся более 240 деревьев.