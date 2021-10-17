В школах Тюменской области популяризируют черлидинг

Проект "Черлидинг в каждую школу" стартовал в Ялуторовске. Первые занятия прошли в школах №1, 2 и для слабовидящих детей.

Пробные тренировки проводили автор проекта, руководитель Центра поддержки и развития культуры и спорта "Точка" Светлана Ефимова и чемпион России, мира, тренер и руководитель спортклуба "Victory" Виктор Ерошенко из Тюмени.

По итогам форума УТРО в 2021 году Светлана Ефимова получила грантвую поддержку в размере 1 млн рублей на реализацию своего проекта. Его участниками станут учащиеся из 20 школ Тюменской области. Занятия будут проходить до 1 декабря в школах Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Голышманово, сел Исетское и Омутинское. Затем состоятся соревнования между командами "школьной лиги", пишет ИА "Тюменская линия".