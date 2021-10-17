Воспитанники реабилитационного центра "Родник" будут играть на интерактивном полу

Новое оборудование для сенсорной комнаты "Образовательный интерактивный пол" установили в тюменском реабилитационном центре "Родник". Благодаря новинке воспитанники учреждения смогут участвовать в играх, направленных на развитие мышления, логики и фантазии.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, интерактивное игровое пространство представляет собой специальную проекцию на пол, которая "оживает" как только ребенок заходит в область этой проекции.

На полу появляются изображения по выбранной теме. Например, в игре "Угадай птицу" дети должны выбрать тень птицы, щебет которой они слышат во время задания, встав на нее, либо положив игрушку на изображение. Есть задания, в которых предлагается раскладывать карточки с изображениями, например, распределять месяцы по временам года, животных по местам их обитания, зимующих и перелетных птиц и т.д. Программное обеспечение комплекса включает более 40 игр и занятий.

Игровые задания подходят как для индивидуальных, так и для групповых занятий, что способствует взаимодействию ребят с различными физическими возможностями. Новое оборудование позволит специалистам центра внедрять прогрессивные методы работы с детьми, сделает процесс реабилитации увлекательным, интересным, живым.