Классные часы о безопасности в интернете проведут для ишимских школьников

Образовательные классные часы о блогерстве и безопасности в интернете пройдут для старшеклассников Ишима. Первые занятия начнутся с 20 октября, встречи будут проходить на площадке мультицентра "Моя территория".

Программа включает три блока: "Блогерство", "Ответственность за контент", "Мошенничество в интернете". Со школьниками поговорят о современном взгляде на создание контента для социальных сетей, о блогерах, на опыт которых не стоит равняться, а также методах защиты себя и своих данных от SCAM-мошенников. Участникам расскажут, можно ли удалить из интернета то, что загружено туда хотя бы раз?

С помощью игры "Верю — не верю" школьники проверят свою способность определять нетипичные мошеннические схемы. Все участники также получат авторский гайд по развитию социальных сетей с нуля от медиаменеджера Елены Большаковой.

"Важно, чтобы как можно больше представителей молодого поколения поняли смысл пользования соцсетями и научились азам медиапродвижения, поэтому разработали программу, которая позволит разобраться в заявленных темах", — отметил менеджер проекта "Обучалка" Илья Кондратьев.

Классные часы будут проходить с соблюдениями мер предосторожности: классы от разных школ играют по отдельности группами по 20–25 человек, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".