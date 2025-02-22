Какие разрешения не стоит давать приложениям в телефоне

При установке мобильных приложений пользователи сталкиваются с тем, что они просят различные разрешения. Эксперты рекомендуют относиться к таким разрешениям критически и внимательно следить за тем, какие что именно запрашивают приложения.

"Приложения часто требуют доступ к таким данным, как местоположение, контакты или SMS. Важно понимать, что легитимные программы обычно объясняют пользователям, зачем им нужны те или иные разрешения. Например, приложение для доставки может запрашивать доступ к локации, чтобы обеспечить точное определение вашего местоположения. В современных версиях Android пользователи могут выбирать, когда именно приложение может получать доступ к их данным — только во время использования или в фоновом режиме, - объяснил эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Дмитрий Калинин. - Кроме того, Android внедрил механизмы, позволяющие автоматически отзывать разрешения у приложений, которые не использовались в течение длительного времени. Это помогает защитить личные данные пользователей и минимизировать риски".

Существуют определенные разрешения, которые стоит предоставлять с осторожностью. Например, доступ к специальным возможностям может позволить приложению читать содержимое на экране, что представляет собой потенциальную угрозу для безопасности. Злоумышленники могут использовать такие разрешения для создания вредоносного программного обеспечения, нацеленного на кражу банковских данных, - сообщает АиФ-Тюмень.