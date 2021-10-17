Тюменские дворы ремонтируют и благоустраивают

Ежегодно в Тюмени благоустраивают 52 дворовых территории. В этом году дополнительно провели ремонтные работы на шести общественных территории. Погода способствовала своевременной сдаче объектов.

Как рассказал заместитель главы города Петр Вагин, всего в рамках благоустройства в 2021 году появятся 53 детские, 33 спортивные площадки, 416 скамеек, 378 урн, 566 опор освещения и 739 светильников, 5 тыс. 387 погонных метров ограждения.

"Все объекты в высокой степени готовности. В текущем году погода благоволила. Хотелось бы отметить хорошую работу ресурсоснабжающих организаций. По ряду дворов жители вносили свои коррективы", - добавил он.

Кроме того, в рамках озеленения в 2021 году планируется высадить около 22 тыс. зеленых насаждений, в том числе порядка 8,5 тысячи - в рамках компенсационного озеленения. В городе проходят акция "Классное дерево", "Посади дерево", "Зеленые дворы — зеленый город" и другие. Учитываются обращения жителей по дополнительному озеленению.

Так, на прошедшей неделе высадки проводились на ул. Вербовой, 4, к. 2, ул. Широтной,79, ул. Пермякова,78, Московском тракте,43, ул. Ямской, 75, к. 1, а также у детсадов на ул. Боровской, 2-б, ул. Таллинской, 2, к. 1, у школы на ул. Бориса Житкова, 1, пишет "Вслух.ру".