Лимон и мёд помогут тюменцам не заболеть осенью

Из-за переменчивой осенней погоды можно продрогнуть, промочить ноги, а после этого – простудиться. Тюменские медики рекомендуют в этом случае принять меры, чтобы не заболеть.

В первую очередь необходимо переодеться в тёплую одежду, затем выпить горячего чая с лимоном и мёдом, чтобы быстрее согреться. Можно принять таблетки аскорбиновой кислоты или поливитамины.

Чаще всего вирусы поселяются на слизистой носа и миндалинах. Поэтому нужно хорошо промыть нос, в идеале с гипоаллергенным мылом. Несколько раз прополощите горло раствором антисептика, который обычно применяется при ангине или лечении обострений тонзиллита.

Врачи советуют также погреть ноги в тазике с горячей водой или приложить грелку к ступням. Баня также способствует восстановлению защитных сил организма. Полезно сделать легкий массаж спины и груди. Это улучшит кровообращение в области бронхов и легких. На ночь наденьте шерстяные носки, можно насыпать в них порошок горчицы, пишет "АиФ - Западная Сибирь".