Ямальским школьникам дали дополнительную неделю каникул

Осенние каникулы в школах Ямала начнутся на неделю раньше и продлятся две недели: с 25 октября по 6 ноября, сообщается в Telegram-канале "Ямал. Официально".
В сообщении отмечается, что решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости.
Сейчас в школах Ямала на карантин выведено 6% классов. Разобщение на две недели должно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях.
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