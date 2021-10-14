Ямальским школьникам дали дополнительную неделю каникул

12:22 14 октября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://t.me/YANAO_official

Осенние каникулы в школах Ямала начнутся на неделю раньше и продлятся две недели: с 25 октября по 6 ноября, сообщается в Telegram-канале "Ямал. Официально"

В сообщении отмечается, что решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости.

Сейчас в школах Ямала на карантин выведено 6% классов. Разобщение на две недели должно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях.

Теги: каникулы , коронавирус , образование , школы , ЯНАО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2021