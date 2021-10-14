Ямальским школьникам дали дополнительную неделю каникул

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Осенние каникулы в школах Ямала начнутся на неделю раньше и продлятся две недели: с 25 октября по 6 ноября, сообщается в Telegram-канале "Ямал. Официально".

В сообщении отмечается, что решение принято из-за ситуации с ОРВИ и COVID-19. Мера вводится для предотвращения распространения заболеваемости.

Сейчас в школах Ямала на карантин выведено 6% классов. Разобщение на две недели должно улучшить эпидемиологическую ситуацию в образовательных учреждениях.