Тюменцев приглашают на "Капустные посиделки" с известным ансамблем "Росстань"

В рамках городского фестиваля "Осенняя рапсодия" 17 октября в 15:00 в музее крестьянского быта деревни Насекина пройдут "Капустные посиделки" с фольклорным ансамблем "Росстань". Участие в мероприятии можно принять по предварительной записи.
Организаторы подготовили для гостей праздника много интересного. Тюменцев научат квасить капусту по старинным рецептам и печь пироги. Кроме того, участники смогут посетить мастер-класс по изготовлению куклы-оберега, принять участие в веселых осенних играх и хороводах.
Специальным гостем мероприятия станет фольклорный ансамбль "Росстань". Коллектив был создан ещё в 1990 году на базе фольклорного отделения Тюменского училища искусств. "Росстань" известна не только у нас на Родине, но и в других странах: исполнители не раз получали звание лауреатов Всероссийских и Международных фестивалей.
Бессменный руководитель ансамбля Лилия Демина – профессор по специальности "Музыкальное искусство", доктор культурологии, декан факультета музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры.
Благодаря ансамблю многие тюменцы открыли для себя самобытный культурный пласт региона – частушки, напевы, песни и обрядовые игры. Талант и опыт, творчество и интерес к истории города, и, конечно же красота русской народной песни – то, чем, несомненно, запоминается выступление фольклорного ансамбля "Росстань".
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