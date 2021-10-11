Роспотребнадзор принял около ста звонков от тюменцев по вопросам школьного питания

С 6 по 17 сентября специалисты Управления Роспотребнадзора и его территориальных отделов, эксперты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" консультировали жителей региона по вопросам питания детей в школах.
Всего на горячую линию поступило около ста звонков. больше всего родителей интересовало горячее питание учащихся 5-11 классов, а именно размер порций и интервал между приемами пищи, были вопросы и по организации питания для детей с аллергией, метаболическими нарушениями, болезнями органов ЖКТ и др.
На втором по популярности месте вопросы разрешенным и запрещенным для реализации продуктам и блюдам, согласованию меню.
На третьем - вопросы по организации горячего питания для учащихся 1-4 классов: из скольких блюд должен состоять горячий завтрак, сколько времени отводится на прием пищи в образовательном учреждении).
Специалисты разъяснили обратившимся, какую роль играет администрация школы при организации питания, о родительском контроле за питанием учащихся, ответили на вопросы о возможности приносить питание с собой и где в таком случае принимать пищу, сообщается на сайте РПН.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru