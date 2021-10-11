На Ямале и в Югре ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части граждан

Губернаторы ЯНАО и ХМАО друг за другом ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан.

На Ямале прививку обязаны поставить сотрудники медорганизаций, сферы образования, обслуживания населения, работники учреждений культуры, сферы отдыха и развлечений, а также государственные и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления. У вахтовиков должен быть сертификат о вакцинации. Непривитых или граждан с незаконченным курсом вакцинации необходимо отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

В Югре с 11 октября вводится обязательная вакцинация для работников медучреждений, сферы образования, транспорта, ЖКХ и сферы предоставления услуг, МФЦ, сотрудников правоохранительных органов, гос- и муниципальных служащих. Прививки должны быть у вахтовиков, постояльцев соцучреждений, призывников на венную службу, лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, трудовых мигрантов. Непривитых хотя бы одним компонентом отстранять от работы начнут с 1 ноября, а с 1 декабря - тех, кто не прошел вакцинацию полностью.

Сообщения опубликованы в официальных telegram-каналах органов власти. Там же указывается, что требование не распространяется на тех, у кого есть противопоказания к иммунизации против COVID-19.