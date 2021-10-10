Психолог дает советы тюменским родителям по организации дистанционного обучения

В Тюменской области в связи с ростом заболеваемости ОРВИ 135 классов перевели на дистанционное обучение. О полном переходе на онлайн-учебу речи не идет, но даже на краткосрочный период важно правильно организовать процесс, чтобы он был удобным и для родителей, и для школьника.

Педагог-психолог Наталья Довжук рассказала, что сначала нужно оглянуться на прошлогодний опыт и составить список плюсов и минусов, а потом решить последние. Например, часто в семьях компьютер был нужен и взрослым — для работы, и детям — для учебы. В этом случае поможет график.

"Самый сложный вопрос — как ребенок должен организовать сам себя. Опыт показал, что самостоятельность у детей низкая. Нужно понять мотивацию — это ключевое в развитии личности. Если вы чего-то не желаете, заставить вас это сделать сложно. Идеально вывести ребенка на внутреннюю мотивацию, чтобы он сам себя поддерживал, сам преодолевал", — пояснила педагог.

Она отметила роль учителя в формировании мотивации — материал школы должны подавать интересно, с использованием современных технологий, пишет "Вслух.ру".

Если ребенок саботирует учебу в таком формате, то важно разобраться – почему? Возможно, утром тяжело вставать из-за несоблюдения режима отхода ко сну. Причиной может стать плохое самочувствие, в этом случае следует обратиться к врачу. Если у ребенка проблемы с определенным предметом, стоит обратиться к репетитору или учителю.