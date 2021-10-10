В Тюменской области удалось стабилизировать аварийность на дорогах с участием детей

В сентябре тюменцы были внимательнее на дорогах. В ГИБДД региона отметили, что в первый осенний месяц удалось стабилизировать аварийность на дорогах с участием детей, несмотря на массовое движение школьников в образовательные учреждения.

Сотрудники ГИБДД в прошедшем месяце несли службу на пешеходных переходах у школ, проводили уроки дорожной безопасности, активисты дежурили в составе "родительских патрулей", а в школах проводились "классные часы" по безопасности дорожного движения. Педагоги ежедневно проводили "минутки безопасности".

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, с начала года в регионе произошло 299 ДТП с участием детей, в которых 5 детей погибли, 350 ранены. ГИБДД призывает водителей к осторожности на пешеходных переходах: 40 детей сбиты на "зебрах".

В октябре запланированы акции и мероприятия среди детей и родителей #МамыНеНарушают, #ОсеньБезДТП.