Голышмановским школьникам помогают социальные репетиторы

В рабочем поселке Голышманово энтузиасты-педагоги бесплатно занимаются с ребятами, у которых есть пробелы в знаниях, в рамках проекта "Читаем, пишем, решаем и повторяем". Его реализует Голышмановский Совет ветеранов на средства Президентского гранта.

Участниками проекта становятся дети из малообеспеченных и многодетных семей. Сначала педагоги помогали школьникам готовиться к итоговой аттестации в формате ОГЭ. В социальной комнате проводили бесплатные занятия логопед и учителя-консультанты по математике, русскому языку, биологии и истории. В этом году открылись две новые площадки - подготовка старшеклассников к ЕГЭ и дошкольников к школе.

По словам социального репетитора по математике Ирины Кузьминых, ребята хорошо сдали экзамены. Одни поступили в колледжи, другие – продолжили учиться в школе. Те, кто пришли на занятия, в этом году точно знают, какие темы хотят подтянуть, чтобы быть готовыми к экзаменам.

Как рассказала руководитель проекта "Читаем, пишем, решаем и повторяем вместе" Светлана Желтоухова, занятия социальных репетиторов посещают уже более 100 ребят. Итоги проекта подведут в конце декабря, но его не планируют закрывать. Инициативная команда уже разработала проект на следующие семь месяцев "Оттачиваем знания вместе". Его тоже направили на конкурс Президентских грантов.

Главная мечта социальных репетиторов - открытие образовательного центра в посёлке Голышманово. По их мнению, в школах нужно вновь создать группы продлённого дня для учащихся начальных классов. Родители тоже говорят о необходимости такой формы работы с детьми, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".